Сеул, , 11:58 — REGNUM 28 сентября в Сеуле состоится седьмой стратегический диалог Южной Кореи и Великобритании. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Лим Су Сока.

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Сообщается, что в ходе встречи глава МИД Южной Кореи Пак Чин и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обсудят направления развития двусторонних отношений, ситуацию на Корейском полуострове и в регионе, а также сотрудничество на международной арене.

По данным посольства Великобритании в Сеуле, Клеверли прибудет в Южную Корею с двухдневным визитом 27 сентября.

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