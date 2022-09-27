Кострома, 27 сентября 2022, 11:58 — REGNUM Против руководителей общества с ограниченной ответственностью «СТТ» из Чепеповца Вологодской области, занимавшегося ремонтом дневного стационара городской больницы Костромы, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.
По информации надзорного органа подрядчик получил аванс в размере 23 млн рублей, но отработал его лишь на 2% или 1,8 млн рублей, а затем перестал выходить на объект. Следствие квалифицирует его действия как мошенничество в особо крупном размере.
Как следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, контракт с подрядчиком был заключен в конце 2021 года. Средства на капитальный ремонт отделения — почти 78 млн рублей были выделены городу в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Подрядчик успел частично выполнить лишь два вида работ, предоставив заказчику архитектурные решения и начав делать водоотведение.
С 4 мая работы были остановлены, 28 июня контракт с исполнителем расторгли в одностороннем порядке. Сейчас ремонтом отделения на 93 койки занимается другой подрядчик — ООО «ТРАНКОМ СТРОЙ» из Московской области. Он должен завершить работы до конца 2022 года.
Справка: в дневном стационаре лечатся пациенты с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой, пищеварительной, эндокринной систем.