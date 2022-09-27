Кострома, 27 сентября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Против руководителей общества с ограниченной ответственностью «СТТ» из Чепеповца Вологодской области, занимавшегося ремонтом дневного стационара городской больницы Костромы, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

(сс) sajinka2 Мошенничество

По информации надзорного органа подрядчик получил аванс в размере 23 млн рублей, но отработал его лишь на 2% или 1,8 млн рублей, а затем перестал выходить на объект. Следствие квалифицирует его действия как мошенничество в особо крупном размере.

Как следует из информации, размещённой на сайте госзакупок, контракт с подрядчиком был заключен в конце 2021 года. Средства на капитальный ремонт отделения — почти 78 млн рублей были выделены городу в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Подрядчик успел частично выполнить лишь два вида работ, предоставив заказчику архитектурные решения и начав делать водоотведение.

С 4 мая работы были остановлены, 28 июня контракт с исполнителем расторгли в одностороннем порядке. Сейчас ремонтом отделения на 93 койки занимается другой подрядчик — ООО «ТРАНКОМ СТРОЙ» из Московской области. Он должен завершить работы до конца 2022 года.