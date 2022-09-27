Канберра, , 12:01 — REGNUM 28 сентября, в Международный день безопасных абортов, партия Зеленых выступит в Сенате Австралии с предложением о проведении расследования о доступе к абортам по всей стране. Об этом написала газета The Guardian.

Австралия Иван Шилов © ИА REGNUM

Неясно, поддержит ли правительство Австралии расследование, которое, по словам сенатора от Квинсленда Лариссы Уотерс, рассмотрит, что можно сделать на федеральном уровне, чтобы «устранить физические и финансовые барьеры для доступа к противозачаточным средствам, сексуальному и репродуктивному здоровью и услугам по прерыванию беременности», а также варианты для улучшения качества и доступности услуг, особенно в отдаленных районах Австралии.

«Аборты остаются дорогими и недоступными для многих, особенно для тех, кто уже сталкивается с огромными барьерами в области здравоохранения, включая представителей коренных народов и людей из разных культур и языков», — заявила журналистам сенатор от Зеленых Уотерс.