Канберра, 27 сентября, 2022, 12:01 — ИА Регнум. 28 сентября, в Международный день безопасных абортов, партия Зеленых выступит в Сенате Австралии с предложением о проведении расследования о доступе к абортам по всей стране. Об этом написала газета TheGuardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Неясно, поддержит ли правительство Австралии расследование, которое, по словам сенатора от Квинсленда Лариссы Уотерс, рассмотрит, что можно сделать на федеральном уровне, чтобы «устранить физические и финансовые барьеры для доступа к противозачаточным средствам, сексуальному и репродуктивному здоровью и услугам по прерыванию беременности», а также варианты для улучшения качества и доступности услуг, особенно в отдаленных районах Австралии.

«Аборты остаются дорогими и недоступными для многих, особенно для тех, кто уже сталкивается с огромными барьерами в области здравоохранения, включая представителей коренных народов и людей из разных культур и языков», — заявила журналистам сенатор от Зеленых Уотерс.