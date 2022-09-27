Южно-Сахалинск, 27 сентября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. На Сахалине под частичную мобилизацию для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса попал советник министерства жилищно-коммунального хозяйства региона Арсен Рамазанов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в областном правительстве.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Рамазанов рассказал, что готов служить на передовой. Перед военкоматом он посетил храм.

«Для меня неприемлемо прятаться и скрываться. Понимаю, что это необходимо на благо Родины. Пришла повестка — выполняем. Сейчас я собираюсь в храм, а потом в военкомат. Настроение боевое! Опыт у меня есть, несколько лет назад был в Сирии. Думаю, что мои знания и навыки на освобожденных территориях тоже пригодятся. У сахалинцев дух крепкий, никто не раскисает, все знают, что там нашим ребятам нужна помощь. Если отправят на передовую, отказываться не буду», — сказал Арсен Рамазанов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе прямого эфира 27 сентября уделил значительное внимание частичной мобилизации.