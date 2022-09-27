Хабаровск, , 11:59 — REGNUM Жители Хабаровского края массово жалуются на нарушения при проведении частичной мобилизации, сообщили в регионом штабе ОНФ.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«26 сентября к нам поступило больше 100 звонков с просьбой проконсультировать, а также 45 письменных обращений. Основные вопросы: возраст и здоровье мобилизуемых. По каждому случаю будем разбираться, всем ответим и расскажем о самых вопиющих случаях», — сказали в штабе краевого ОНФ.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Магаданской области Сергей Носов признал ошибки при мобилизации и сказал, что военного комиссара области Сергея Барановского отправили в отставку именно из-за нарушений. Губернатор обещал разобраться с каждым случаем неправомерной мобилизации. Эти вопросы он обсудил уже с новым и. о. военкома.