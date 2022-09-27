Вашингтон, 27 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Американский рэпер Kid Cudi (Скотт Рамон Сиджеро Мескади) поделился треклистом новой пластинки под названием Entergalactic. Соответствующий пост музыкант разместил на своей странице в Twitter.

Кадр из интервью на телевидении Kid Cudi

Так, восьмой студийный альбом рэпера включит в себя 15 композиций. В качестве гостей проекта заявлены Ty Dolla $ign, 2 Chainz, Don Toliver, Стив Аоки и Dot da Genius.

Напомним, премьера альбома Entergalactic намечена на 30 сентября. Вместе с выходом пластинки состоится премьера одноимённого мультфильма, созданного Kid Cudi.