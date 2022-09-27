Магадан, , 11:54 — REGNUM Не все военные комиссары сумели понять, что частичную мобилизацию надо проводить «без перегибов и бардака», теперь им объясняют это другими способами, отметил 27 сентября в своем телеграм-канале военкор Роман Сапоньков.

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Ранее власти Магаданской области сообщили, что военного комиссара региона Сергея Барановского отправили в отставку из-за нарушений при проведении частичной мобилизации.

«Первого сняли, дальше будут сажать. Донесли до всех, чтобы не было перегибов и бардака. Особо одарённые не поняли», — отметил Сапоньков.