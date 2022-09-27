Улан-Удэ, , 11:54 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ 27 сентября проводили горожан, призванных в рамках частичной мобилизации в вооружённые силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Проводы мобилизованных в Улан-Удэ Администрация Улан-Удэ

«Бодрые, смелые и решительные. Такими отправились в дорогу наши мужчины, жители г. Улан-Удэ», — отметили в мэрии.

Проводить мужчин на пункт предварительного сбора граждан военкомата Октябрьского района города собрались их родные и близкие.

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