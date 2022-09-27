Канберра, , 12:00 — REGNUM Министр Австралии по делам женщин Кэти Галлахер объявила 27 сентября, что правительство страны скоро представит законопроект о внесении поправок в законодательство о борьбе с дискриминацией и правах человека, чтобы положить конец сексуальному харассменту на рабочем месте. Об этом написала газета The Guardian.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, в скором времени на работодателей по всей Австралии будет возложена позитивная обязанность принимать разумные и соразмерные меры для ликвидации дискриминации по признаку пола, сексуальных домогательств и виктимизации, насколько это возможно.

Более того, лейбористы, у которых большинство в парламенте, наделят Австралийскую комиссию по правам человека новыми функциями для оценки и обеспечения соблюдения этого нового требования, включая возможность направлять уведомления о соблюдении работодателей, которые не выполняют свои обязательства.

Власти также намерены четко запретить в законе поведение, приводящее к созданию враждебной атмосферы на рабочем месте по признаку пола.