Новокузнецк, Кемеровская область, 27 сентября, 2022, 11:54 — ИА Регнум. В Новокузнецке мобилизованным окажут всю необходимую помощь. Мэр города Сергей Кузнецов заявил, что семьи мобилизованных новокузнечан могут обратиться к нему с любыми вопросами и за любой помощью.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Обращаю внимание семей мобилизованных: если вам необходима помощь при оформлении документов по кредитным каникулам, ипотечным программам, просто помощь — обращайтесь ко мне через личные сообщения в социальных сетях. Мои профильные заместители, главы районов персонально будут отрабатывать ваши вопросы. Каждое из обращений будет на моем личном контроле! Мы вас никого не бросим!» — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

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