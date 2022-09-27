Канберра, 27 сентября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Правительству Австралии предстоит рассмотреть 42 000 обращений за помощью, полученных от ветеранов. Об этом в своем выступлении перед депутатами парламента Австралии заявил министр по делам ветеранов Мэтт Кио, пишет газета TheGuardian.

Заседание парламента Австралии

Кио также отметил, что правительство работает над ускорением рассмотрения этих заявлений, но на это потребуется время. Он отметил, что обработка заявок закончится приблизительно в следующем году.

«Это действительно сложная ситуация. Вот почему мы взялись за сортировку заявлений и пытаемся расставить приоритеты по тем заявлениям, в которых люди подвергаются наибольшему риску или семьи этих ветеранов подвергаются наибольшему риску. Мы делаем это чтобы те, кто действительно оказался в наихудшей ситуации, могли получить ответ по своим заявлениям быстрее», — пообещал федеральный министр.

«Тот факт, что эта ситуация была допущена из-за нехватки ресурсов, предоставляемых министерству, ужасен. Я за это извинялся вчера в парламенте», — добавил Кио.