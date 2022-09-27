Астана, 27 сентября, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Казахстан будет выдавать России бежавших оттуда уклонистов от мобилизации. Об этом 27 сентября сообщил журналистам глава МВД республики Марат Ахметжанов, передаёт «Интерфакс-Казахстан».

Оноре Домье. Эмигранты или беглецы

«У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь — и у нас, и в России — это было уголовно наказуемое деяние», — сказал Ахметжанов.

Он добавил, что в случае объявления граждан России в международный розыск, правоохранители в Казахстане будут выявлять их и экстрадировать на родину. Для этого нужно, чтобы в отношении лица возбудили уголовное дело по статье, которая в Казахстане также считается преступлением.

По данным МВД Казахстана на 27 сентября, в республику после объявления в РФ мобилизации въехали 98 тыс. российских граждан. Выехали за тот же период — 64 тыс.