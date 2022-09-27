Канберра, , 12:28 — REGNUM Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус в ходе пресс-конференции 27 сентября объявил, что утечка данных порядка 9 миллионов клиентов, допущенная оператором Optus, расследуется властями и к делу были привлечены специалисты ФБР США. Об этом написала газета The Guardian.

Эмблема ФБР Fbi.gov

«Правительство, а также Федеральная полиция Австралии и другие правительственные учреждения тесно сотрудничают в связи с утечкой данных Optus. Австралийская федеральная полиция очень серьезно относится к этому, поскольку в этом участвует большое количество офицеров, работающих с другими федеральными правительственными учреждениями и полицией штатов и территорий, а также с ФБР в Соединенных Штатах», — сказал Дрейфус.

Дрейфус также порекомендовал всем жителям Австралии не продолжать телефонные разговоры, если они сомневаются, кто на самом деле находится на другом конце провода.

«Если вы не уверены, почему вас просят раскрыть личную информацию, повесьте трубку и проверьте, что это за лицо или организация, которая обращается к вам с такой просьбой», — сказал генпрокурор.