Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Игроки на валютном рынке делают ставки на то, что британский фунт упадет до уровня, который был почти немыслим в последние десятилетия — до $1 и даже ниже. Об этом 27 сентября сообщает Bloomberg.

Фунты стерлингов

После того, как в понедельник 26 сентября фунт упал до $1,0350, самого низкого уровня за всю историю, трейдеры ожидают, что его падение продолжится, как показывают рынки.

Также и банковские аналитики, в том числе специалисты Morgan Stanley и Nomura International, заявляют, что, по их прогнозам, британская валюта коснется этого порога или даже пересечет его.

«Я думаю, что ситуация, к сожалению, будет ухудшаться, — сказал в эфире Bloomberg Surveillance лондонский специалист по стратегии финансовой группы Nomura Джордан Рочестер. — Я не хочу, чтобы было хуже. Это страна, где я зарабатываю деньги».

Во вторник 27 сентября на азиатских торгах фунт стерлингов несколько отыграл предыдущее падение на 6,5% за последние пять дней.

До прошлой недели фунт уже находился под давлением из-за укрепления доллара, отчасти потому, что высокие цены на энергоносители увеличивали торговый дефицит Великобритании, а повышение ставок ФРС привлекало средства в США. Тенденции к снижению усилились после того, как новое правительство Великобритании обнародовало планы по масштабному снижению налогов в условиях замедления экономического роста.

По ожиданиям инвесторов, эти меры должны привести к увеличению и без того значительного дефицита бюджета, а также подорвут усилиям Банка Англии по сдерживанию инфляции, что может вынудить его еще больше повысить процентные ставки.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли попытался успокоить рынки, заявив, что банк без колебаний повысит ставки на столько, на сколько необходимо для обуздания инфляции. Но это заявление мало способствовало укреплению валюты, которая после продолжила сползать вниз.

Аналитики Nomura понизили целевой показатель по фунту до $0,975 к концу 2022 года, предполагая, что он достигнет паритета с долларом к концу ноября. Стратеги Morgan Stanley также пересмотрели свои прогнозы по фунту стерлингов. По их мнению, фунт опустится до уровня $1 к концу года.

«Ужесточение монетарной политики, которое прямо или косвенно вызывает опасения по поводу роста и устойчивости бюджета, вряд ли приведет к укреплению фунта в ответ», — заявил валютный стратег Morgan Stanley Дэвид Адамс.