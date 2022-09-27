Чита, 27 сентября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Забайкалье вошло в число победителей федерального конкурса по созданию модельных библиотек. Юбилейной десятой библиотекой нового типа в регионе и первой в Нерчинском районе станет библиотека села Олинск, которую благодаря нацпроекту «Культура» ждет масштабная модернизация в 2023 году. На это край получит пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья 27 сентября.

Правительство Забайкальского края Модельная библиотека открылась для жителей села Кункур

«Библиотека села Олинск при господдержке станет самым современным учреждением этого типа в Нерчинском районе. Здесь появится новое компьютерное оборудование, быстрый интернет, Wi-Fi и доступ к электронным ресурсам. Яркий дизайн с разделением пространства на различные зоны, современная мебель, новые книги будут способствовать повышению интереса к чтению среди детей и молодежи, откроют новые возможности для жителей села», — пояснили в министерстве культуры Забайкальского края.

В ведомстве отметили, что сегодня в Забайкальском крае открыто девять модельных библиотек. Две из них в Чите, а также в селах Малета Петровск-Забайкальского, Узон Дульдургинского, Хада-Булак Борзинского, Кункур Агинского, Улеты Улетовского районов, поселках Агинское и Могойтуй.

Как сообщало ИА REGNUM, две модельные библиотеки будут созданы в Забайкальском крае в 2022 году. Ими станут центральная районная детская библиотека в селе Улеты и центральная районная библиотека Могойтуйского района.

Читайте также: Две модельные библиотеки откроются в 2022 году в Забайкалье