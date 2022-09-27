Канберра, , 12:35 — REGNUM В Сенате Австралии были внесены поправки в декларацию о нетерпимости к расизму, первоначально выдвинутой сенатором от Зеленых Мехрин Фаруки. Ранее в соцсети Twitter ее оскорбила сенатор Полин Хэнсон, посоветовав ей «валить обратно в свой Пакистан». Об этом 27 сентября написала газета The Guardian.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Так, в документе сначала указывалось, что Сенат Австралии осуждает любой расизм и дискриминацию в отношении мигрантов и людей не с белым цветом кожи; заверяет всех мигрантов в Австралии, что они ценятся и приветствуются как полноправные члены общества; утверждает, что, если парламент должен быть безопасным местом для всех, кто работает и посещает его, то в нем не может быть терпимости к расизму или дискриминации в ходе публичных дебатов парламентариев.

Правительство Австралии предложило скорректировать документ, чтобы были осуждены любой расизм и дискриминация «во всех их формах». Осуждение сенатора Хэнсон также было убрано, но был добавлен призыв «ко всем сенаторам участвовать в дебатах и высказывать комментарии с уважением и воздерживаться от подстрекательских и вызывающих разногласия комментариев как внутри, так и вне зала заседаний в любое время».