Луганск, 27 сентября, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Вывод пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из города Часов Яр Донецкой Народной Республики (ДНР) был зафиксирован разведкой Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 27 сентября написал офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В районе населенного пункта Часов Яр отмечено сворачивание пункта управления 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Из-за постоянных потерь, в том числе среди офицерского состава, вышестоящим командованием принято решение о передислокации в более безопасное место», — указал он в своём сообщении.

Также Марочко отметил, что, по информации разведки НМ ЛНР, в районе города Соледар наблюдаются случаи массового дезертирства киевских боевиков.

«Понеся критические потери в живой силе и технике, подразделения, находящиеся на переднем крае, самовольно оставляют позиции и пытаются мелкими группами выйти из зоны активных боевых действий», — пояснил офицер НМ ЛНР.

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