Пенза, , 12:13 — REGNUM В День работников дошкольного образования в Пензенской области подсчитали среднее количество детей, которое приходится на одного воспитателя. Соответствующие данные 27 сентября публикует Пензастат.

Детский сад Дарья Антонова © ИА REGNUM

Дошкольное образование, присмотр и уход за детьми в Пензенской области в 2021 году осуществляли 427 организаций с 56,4 тыс. воспитанников. Трудятся в детсадах 5,6 тыс. педагогов. Численность воспитателей составили в прошлом году 4,6 тыс. человек (82,3%), почти все из них женщины. В среднем на одного воспитателя приходится 12 детей.

Среди педагогического персонала преобладают специалисты в возрасте 35-54 лет (61,9%), около 20% приходится на сотрудников моложе 35 лет.

Высшее образование на конец 2021 года имели 62,5% сотрудников (в 2020 году — 61,5%). В течение последних трех лет повысили квалификацию и прошли переподготовку 4,7 тыс. дошкольных работников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в среднем на 100 мест в детских садах приходится 101 ребенок. При этом в городской местности на 100 мест претендуют 106 детей, в сельской местности — 83 ребенка.

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