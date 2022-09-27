Мадрид, 27 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Netflix объявил дату премьеры шестого сезона сериала «Элита». Об этом пишет издание The Economic Times.

Скриншот YouTube Кадр из пятого сезона сериала «Элита»

Новые серии выйдут 18 ноября 2022 года. Отмечается, что помимо старых героев, в предстоящем сезоне также появятся новые персонажи.

Напомним, сериал «Элита» рассказывает о жизни трёх подростов, которые попали на обучение в престижную школу в Испании, столкнувшись с множеством недоброжелателей. Премьера шоу состоялась в 2018 году.