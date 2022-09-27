Иркутск, 27 сентября, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили о похолодании. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 сентября днем местами в южных районах ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Дарья Драй ИА REGNUM Снег

«Ночью в горах Восточного Саяна, днем в западных, северо-западных, центральных и Качугском районах небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днем в южных районах умеренные, местами сильные дожди с мокрым снегом, в отдельных районах утром туман, ветер восточной четверти 5-10 м/с, днём в южных районах северо-западный 6-11 м/с, температура ночью +3, — 2°, при прояснении — 2, -7°, днём +5, +10°, местами до 0°С», — пояснили синоптики.

В Иркутске ночью будет без существенных осадков, температура составит +1, +3°C, днём +5, +7°C.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУ МЧС РФ по Иркутской области 26 сентября известило о существенном ухудшении погодных условий.

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