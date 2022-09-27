Канберра, 27 сентября, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Согласно данным Австралийского статистического бюро, все меньше жителей Австралии сообщают о том, что члены их семей испытывают симптомы простуды, гриппа или COVID-19, и все меньше людей проходят тестирование на COVID-19. Об этом 27 сентября рассказали журналисты телеканалы Nine News.

(сс) Herry Lawford Сидней, Австралия

Последнее исследование воздействия COVID-19 на домохозяйства по всей Австралии показало, что 36% домохозяйств испытывали симптомы простуды, гриппа или COVID-19 по сравнению с 42% в июле 2022 года.

Количество домохозяйств, которые прошли тестирование на COVID-19 за последние четыре недели, также сократилось до 43% по сравнению с 48% в июле.

В Австралийском статистическом бюро также отмечают, что из тех, кто тестировался на COVID-19, 22% дали положительный результат по сравнению с 27% в предыдущем месяце.