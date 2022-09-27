Липецк, 27 сентября 2022, 11:42 — REGNUM По 50 тысяч рублей будет выплачено всем жителям Липецкой области, попавшим под частичную мобилизацию. Об этом сообщили 27 сентября в правительстве региона.
На данный момент, по данным управления социальной политики региона, началось формирование выплатных документов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона уже вводили выплаты в размере 50 тысяч рублей, однако они предназначались только для тех семей мобилизованных граждан, в которых есть дети. Теперь выплату получат все мобилизованные.