Липецк, 27 сентября, 2022, 11:42 — ИА Регнум. По 50 тысяч рублей будет выплачено всем жителям Липецкой области, попавшим под частичную мобилизацию. Об этом сообщили 27 сентября в правительстве региона.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

На данный момент, по данным управления социальной политики региона, началось формирование выплатных документов.

«Для получения меры поддержки нужны паспортные данные, ИНН, СНИЛС, сведения о реквизитах счёта. С каждой семьёй мобилизованных граждан сотрудники соцзащиты работают в индивидуальном порядке. Также можно обратиться в учреждения социальной защиты населения по месту жительства», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона уже вводили выплаты в размере 50 тысяч рублей, однако они предназначались только для тех семей мобилизованных граждан, в которых есть дети. Теперь выплату получат все мобилизованные.