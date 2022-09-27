Москва, 27 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В ближайшем будущем целый ряд факторов будет работать на падение российского рынка ценных бумаг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

pictavio Рынок ценных бумаг

«Российский рынок ценных бумаг в ближайшее время с высокой вероятностью продолжит снижаться. Этому будет способствовать ряд факторов, — сказал Дорофеев. — Во-первых, рынок начал закладывать в цены т. н. «мобилизационную премию». Призыв существенно скажется на эффективности работы российской экономики в ближайшие полгода. Разумеется, для многих компаний, акции которых обращаются на бирже, такие фундаментальные изменения в структуре спроса могут негативно повлиять на финансовые результаты и, соответственно, на рыночную цену акций и облигаций».

Во-вторых, как отметил Дорофеев, ожидаются новые волны экономических санкций со стороны коллективного Запада и ответных санкций со стороны России.

«Вероятно, наша экономика на горизонте трех месяцев станет еще более закрытой от стран «Большой семерки». Среди новых санкций могут быть введены полное отключение банковской системы от SWIFT и полная блокировка финансовых посредников, обеспечивающих работу критической финансовой инфраструктуры. Это приведет к автоматической потере большей части экспортных доходов от продажи сырья, — Дорофеев. — В-третьих, во второй половине года ожидалось утверждение и введение в работу санкций, связанных с ограничением цен на российское сырье. Список сырьевых товаров может быть расширен, и в итоге пострадает гораздо больше эмитентов, чем ожидалось буквально неделю назад».

В-четвертых, по словам экономиста, уже наблюдается очень плохой негативный внешний фон на глобальном финансовом рынке.

«Все классы активов снижаются в цене на фоне укрепления доллара и оттока ликвидности с рынков. Цены на нефть начали активно снижаться с предполагаемой целью 68-72 долларов за баррель. В таких условиях инвесторы будут стремиться избегать риска даже на таком замкнутом финансовом рынке, как наш. В-пятых, неадекватно крепкий курс рубля сводит на нет конкурентоспособность российской экономики и не позволяет в полной мере монетизировать пока еще поступающую выручку от экспорта российских сырьевых товаров, — сказал Дорофеев. — Учитывая перечисленные факторы, мы ожидаем, что российский рынок акций упадет по индексу ММВБ до уровня 1400-1500 пунктов до конца 2021 года».

И на этом, как полагает Дорофеев, падение может не закончиться — всё будет зависеть от геополитики и новых реформ и ограничений, которые будет проводить правительство, переводя экономику на мобилизационную модель функционирования.

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ 26 сентября было зафиксировано падение индексов Мосбиржи и РТС.