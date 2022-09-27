Москва, 27 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Несколько тысяч медицинских работников могут быть мобилизованы для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия»).

Государственная дума Дмитрий Хубезов

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«До трех тысяч медицинских работников могут быть призваны в ходе частичной мобилизации», — сказал Хубезов.

Сам Хубезов написал заявление об участии в специальной военной операции.