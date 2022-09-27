Уфа, 27 сентября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Мобилизованные жители Демского района г. Уфы и Уфимского района Башкирии отправились в г. Пензу к месту прохождения боевого слаживания. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Мобилизация в Ханты-Мансийске

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В торжественных проводах воинов принял участие председатель госсобрания регионаКонстантин Толкачев.

Выступая перед собравшимися, он отметил, что Россия — сильная держава, которая способна дать достойный отпор любому противнику.

«Так было во все времена и так будет. 80 лет назад наши отцы, деды, прадеды спасли мир от нацизма, отстояли независимость и целостность Отечества. Вы — цвет нации, гордость республики и России», — приводит пресс-служба его слова.

Он отметил, что среди мобилизованных нет сомневающихся.

«А тем, кто на фоне объявленной частичной мобилизации трусливо предал Родину и бежал за границу, — вечный позор», — заявил глава региона.

Он поблагодарил бойцов за патриотизм.

«Верю в ваше мужество. Служите достойно. Помните, что за вашими плечами самая большая и сильная страна в мире, родная республика, родной город, крепкий и надежный тыл, любящие вас люди. Возвращайтесь как можно быстрее, героями, с Победой, живыми и здоровыми!» — заявил Толкачев.

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