Канберра, , 11:42 — REGNUM Жители Австралии вот-вот столкнутся с очередным повышением стоимости жизни, поскольку цены на топливо вырастут в октябре. Об этом 27 сентября сообщил телеканал Nine News.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело в том, что временное снижение акциза на топливо прекратит свое действие 29 сентября, что добавит к ценам на бензин по всей Австралии дополнительные 0,25 цента за литр.﻿

Ожидается, что цены в стране будут расти постепенно, так как АЗС покупают новое топливо по более высокой цене.

Но это не единственный фактор, влияющий на цены на топливо в Австралии, стоимость заправки также растет по международным причинам. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) согласилась сократить добычу на 100 000 баррелей в день, что также вызывает рост цен.