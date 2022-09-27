Орск, Оренбургская область, , 11:39 — REGNUM В Орске Оренбургской области к административной ответственности привлечены две женщины. Они утроили драку на детской площадке, сообщили 27 сентября в пресс-службе Ленинского райсуда города.

Драка Publicdomainpictures.net

Драка произошла в апреле 2022 года. На детской площадке произошел конфликт между двумя детьми. Каждый ребёнок пожаловался матери. Женщины вышли на детскую площадку и начали выяснять отношения. Ссора переросла в драку.

В суде орчанки признали свою вину. За нанесение побоев женщинам назначены штрафы — по 5 тыс. рублей каждой. Постановления суда в законную силу не вступили.