Красногорск, 27 сентября, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В городе Электрогорск Московской области на участке площадью 20 тыс. кв. метров кыргызско-турецкая группа компаний построит новый завод по производству макаронных изделий, сообщили в пресс-службе регионального минсельхозпрода.

Макароны

Макаронный завод планируют ввести в эксплуатацию в IV квартале 2023 года. Каждая производственная линия будет рассчитана на выпуск 1 тыс. тонн макарон в месяц.

Объем инвестиций в проект составит не менее $5 млн. Будет создано 80 новых рабочих мест. Отмечается, что кыргызско-турецкая группа компаний специализируется на выпуске муки, манной крупы, макаронных изделий и лапши.

Как сообщало ИА REGNUM, завод по производству лапши в Ставрополе намерен втрое расширить производство на для замещения импортной продукции.

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