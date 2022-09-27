Джакарта, , 11:38 — REGNUM Вице-президент Индонезии Мааруф Амин примет участие в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Токио, сообщает Kompas.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам вице-президента, Япония является важным партнером для Индонезии, особенно в экономической сфере.

«Сейчас я готовлюсь присутствовать на похоронах бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. Япония является важным партнером для Индонезии, особенно в экономической области», — заявил Мааруф Амин, добавив, что Синдзо Абэ был важной фигурой в улучшении отношений между Индонезией и Японией.

Индонезия поощряет сотрудничество в области исламской экономики и халяльной промышленности, особенно в секторах продуктов питания, косметики, моды и туризма.

«В этом халяльном бизнесе, среди прочего, речь идет о подготовке стандартов туризма, благоприятствующего мусульманам, стандартов в японских направлениях», — заявил Мааруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-президент Индонезии Мааруф Амин встретился с индонезийскими гражданами, которые находятся в Японии.

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