Канберра, 27 сентября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Австралии Марк Дрейфус на пресс-конференции 27 сентября обнародовал детали предложенной федеральным правительством независимой общенациональной комиссии по борьбе с коррупцией, заявив, что он хочет, чтобы люди, замешанные в коррупции, «трепетали». О подробностях рассказали журналисты телеканалы Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Лейбористы выиграли майские выбора с предвыборным обещанием создать общенациональный орган по борьбе с коррупцией и сегодня, 27 сентября, обнародовали модель такого органа, который будет независим от правительства, сможет расследовать любого, кто находится на федеральной государственной службе, и будет иметь полномочия по расследованию актов коррупции, совершенные задним числом.

Орган также будет включать защиту разоблачителей и гарантирует журналистам защиту своих источников. На свою деятельность комиссия получит 262 миллиона долларов федерального финансирования в течение первых четырех лет.