Москва, , 11:36 — REGNUM До момента устранения повреждений оборудования поставки российского природного газа в Европу по трубопроводу «Северный поток» остановлены. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС.

Северный поток Gazprom.ru

Отмечается, что, как следует из данных, опубликованных на сайте «Оператора ГТСУ», поставки газа в Европу транзитом через территорию бывш. УССР сохраняются в прежнем объёме, составляя около 42,4 млн кубометров через станцию «Суджа», через станцию «Сохрановка» поставки газа отсутствуют.

«В то же время поставки российского газа по «Северному потоку» — основному маршруту экспорта газа из России в Европу — полностью остановлены», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее немецкая газета Tagesspiegel сообщила, что целенаправленная диверсия могла привести к падению давления в трубопроводе «Северный поток — 2» и на обеих нитках газопровода «Северный поток».