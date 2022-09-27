Ханты-Мансийск, 27 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске утром 27 сентября 20 мобилизованных жителей города отправились в войсковые части, где они пройдут обучение, и встанут в ряды с героями, которые освобождают братские земли. Об этом написал в своём телеграм-канале глава столицы Югры Максим Ряшин.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Мобилизация в Ханты-Мансийске

«Против нас ведут необъявленную войну страны НАТО. В таких условиях считаю указ президента России Владимира Путина о частичной мобилизации своевременным и, безусловно, необходимым. С самого начала специальной военной операции в боевых действиях с оружием в руках принимают участие в качестве добровольцев наши земляки. Мы всем сердцем с вами, ребята! Ваша отвага и доблесть неоценимы! Все ханты-мансийцы, ваши жены и дети, родители, братья и сестры ждут вашего скорейшего возвращения домой с победой!», — заявил Максим Ряшин.

Глава Ханты-Мансийска напомнил, что правительством Югры принято решение о региональных мерах поддержки, в дополнение к федеральным, гражданам, подлежащим частичной мобилизации и их семей. В столице ХМАО в ближайшие дни откроется Центр поддержки семей военнослужащих.

«Служа Родине, наши воины могут быть спокойны: мы позаботимся об их родных и близких, и готовы к решению любых вопросов: бытовых, медицинских, образовательных, организационных», — отметил Ряшин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в Вооруженные силы России.