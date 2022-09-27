Москва, 27 сентября, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В России по аналогии с антикризисным штабом, который работал в период пандемии, нужно создать штаб, связанный с мобилизацией, для обеспечения экономической стабильности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом заявил глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Duma. gov.ru Александр Демин

«В него входили бы и представители всех комитетов Государственной думы от всех фракции, представители министерств и деловых сообществ. В оперативном режиме вместе с предпринимателями, обратной связью от предпринимателей решали те вопросы, которые у них накопились чтобы у нас не было вот такого недопонимания в сообществе и все вопросы, экономическая стабильность была на уровне», — сказал депутат журналистам перед началом пленарного заседания.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия») рассказал о подготовке законопроекта, который поможет поддержать мобилизованных индивидуальных предпринимателей.

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