* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 11:34 — REGNUM В афганской провинции Панджшер двое пожилых людей подверглись пыткам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Они были арестованы в кишлаке Хару уезда Хессае Авваль. Источники добавляют, что эти двое мужчин — старейшины кишлака Хару и не имеют отношения ни к какой группировке.

Источники подчеркивают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали Фазла Амануллу и Мохаммад-ур-Рахмана только за то, что они носили шапку пакуль и были панджшерцами.

И ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывали, пытали и расстреливали десятки мирных жителей Панджшера.

По данным газеты «8 Собх», в ходе столкновений последних двух недель в Панджшере талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) различными способами убили не менее 16 мирных жителей.