Шанхай, Китай, , 12:00 — REGNUM Универсальный десантный корабль нового поколения достроен на верфях в китайском Шанхае. Это третий по счёту корабль проекта 075, сообщает 27 сентября газета South China Morning Post.

Корабли ВМС Китая 玄史生

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готовится принять на вооружение вертолётоносный корабль-док. По габаритам он подобен десантным кораблям США типа Wasp: длина 235 м, водоизмещение около 40 тыс. тонн.

Издание отмечает, что кораблю уже присвоили бортовой номер 33. Это значит, что он почти готов. «Хайнань», первый корабль этой серии, спустили на воду в сентябре 2019 года.

Предполагается, что крупнотоннажные десантные корабли нового поколения значительно усилят мощь китайского военного флота. Они позволяют проводить десантирование морских пехотинцев и военной техники, а также использовать вертолёты разных типов.

На корабле типа 075 размещаются до 30 вертолётов и 1 тыс. морских пехотинцев, а также беспилотники, бронетехника и машины-амфибии.

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