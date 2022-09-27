Ярославль, , 11:35 — REGNUM В Ярославле 64-летний мужчина облил сотрудника полиции краской. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областную прокуратуру.

Баллончик с краской

Ранее судимый за убийство ярославец был обязан дважды в месяц отмечаться в полиции. В одно из посещений отделения мужчина, испытывая неприязнь к инспектору административного надзора, облил женщину заранее принесённой краской. В результате сотрудница полиции получила химический ожёг глаз.

В отношении ярославца возбудили уголовное дело. Сейчас он заключён под стражу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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