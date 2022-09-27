Орел, 27 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Два новых резидента зарегистрированы в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Орёл», сообщили 27 сентября в пресс-службе правительства региона.

Флаг Орловской области

Одним из резидентов стала компания ООО «Эрго» с инвестиционным проектом по созданию производства отечественных аналогов высококачественных ампулированных препаратов. Стоимость реализации проекта оценивается в 2,4 млрд рублей, на предприятии планируется создать 48 рабочих мест. Планируемая производственная мощность завода составит 50 млн ампул с инъекциями в год.

Компания ООО «Орловский завод сухих смесей» намерена запустить производство по переработке мелких фракций известнякового щебня. Мощность завода предполагает выпуск 66,1 тыс. тонн продукции в год. Планируемый объем инвестиций составит 191,6 млн рублей, будет создано более 20 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, особая экономическая зона «Орёл» создана в 2019 года, она расположилась на более чем 180 га недалеко от Мценска.