Москва, , 11:31 — REGNUM Ввести единый порядок материального вознаграждения для участников специальной военной операции предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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"Будет правильно, если Госдума установит единый порядок мат вознаграждения для тех, кто идет в качестве мобилизованного», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на то, что Москва готова платить ежемесячно на время исполнения служебного долга 50 тыс. рублей, какие-то субъекты РФ — единовременно 100 тыс., где-то 300 тыс. рублей.

«Не должно быть так: кому-то в зависимости от того, в каком субъекте Федерации он живет и от кого призывался. Должно быть для всех одинаково», — убежден Миронов.

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