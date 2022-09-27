Москва, 27 сентября, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Ввести единый порядок материального вознаграждения для участников специальной военной операции предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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"Будет правильно, если Госдума установит единый порядок мат вознаграждения для тех, кто идет в качестве мобилизованного», — сказал Миронов.

Он обратил внимание на то, что Москва готова платить ежемесячно на время исполнения служебного долга 50 тыс. рублей, какие-то субъекты РФ — единовременно 100 тыс., где-то 300 тыс. рублей.

«Не должно быть так: кому-то в зависимости от того, в каком субъекте Федерации он живет и от кого призывался. Должно быть для всех одинаково», — убежден Миронов.