Сорочинск, Оренбургская область, 27 сентября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области перед судом предстанет бывший директор Центра детского технического творчества города Сорочинска. Его обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, превышении должностных полномочий и присвоении, сообщили в СУ СКР по региону.

Уголовное дело

По данным ведомства, экс-директор организовал фиктивное трудоустройство рабочего по комплексному обслуживанию зданий. От подчиненных он требовал передавать ему часть выплат стимулирующего характера. Кроем того, бывший руководитель детского центра похитил два ноутбука, приобретенных для возглавляемого им муниципального учреждения.

Расследование уголовного дела завершилось. Материалы направлены прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.