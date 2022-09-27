Санкт-Петербург, , 12:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Молодёжного парламента. О первых шагах нового совещательного органа корреспонденту ИА REGNUM рассказал член Молодёжного парламента от партии «Новые люди» Андрей Терещенко.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Он является пресс-секретарём регионального отделения партии «Новые люди» в Петербурге и в Молодежном парламенте работает скорее как политтехнолог. К тому же Терещенко создавал обучающий проект «Школа кандидатов».

«Это как логичное продолжение моей, вначале политтехнологической, теперь уже, получается, политической деятельности. Более публичная, скажем так. Взаимодействие с людьми, и плюс это интересная сфера развития для человека, который прошёл уже две политические кампании. И сейчас такая законотворческая деятельность — это как точка роста для меня», — рассказал Терещенко.

Член нового совещательного органа в рамках первого заседания отметил для себя два основных момента. В частности, процедуру и итоги голосования за кандидатуры на должность председателя Молодёжного парламента.

«Мне очень понравилось, что голоса распределились достаточно интересным образом. За каждого человека кто-то отдал свой голос, и не было каких-то единогласных решений решений», — отметил пресс-секретарь отделения партии «Новые люди».

Помимо этого было видно, что кандидаты реально соревновались за пост председателя Молодежного парламента. Это можно было понять по их речам и по остроте дискуссии в момент выступления каждого кандидата. Терещенко отметил, что у него создалось впечатление, что эти люди действительно заинтересованы в том, чтобы их деятельность была серьёзной, несмотря на то, что парламент молодёжный.

«По моим ощущениям, заседание прошло достаточно слаженно, эффективно, продуктивно. Ну, то есть основная цель этого заседания была выполнена. Мы выбрали председателя», — поделился член Молодёжного парламента.

Вторым важным моментом первого заседания Терещенко считает общение до и после избрания председателя. На первом этапе это особенно важно для того, чтобы работа парламента была слаженной и конструктивной. Член консультативного органа подчеркнул, что все должны быть одной командой.

«На данный момент мы ещё не распределились по комиссиям, поэтому каких-то конкретных предложений у меня нет. Предложения точно будут соответствовать векторам развития той партии, которую я представляю, это «Новые люди». Это предпринимательство и образование», — поделился член Молодёжного парламента.

Он добавил, что ему близка сфера образования. Если будет распределение комиссий, Терещенко выберет именно ту, что будет работать по этому профилю.

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