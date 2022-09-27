Якутск, 27 сентября 2022, 11:36 — REGNUM Военнослужащих из Якутии обеспечат обмундированием, но на первое время им потребуются предметы гигиены, бельё и тёплые вещи. Об этом заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в оперативном штабе региона.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный комиссар Якутии обратился к тем, кто получил повестки, с просьбой приготовить и проверить документы, в том числе дающие основание для отсрочки. Он также попросил мобилизованных брать с собой кнопочные телефоны.