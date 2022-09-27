Якутск, 27 сентября, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Военнослужащих из Якутии обеспечат обмундированием, но на первое время им потребуются предметы гигиены, бельё и тёплые вещи. Об этом заявил военный комиссар Якутии Александр Авдонин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 сентября в оперативном штабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

Читайте также: Военком Якутии попросил мобилизованных взять с собой кнопочные телефоны

«В вооружённых силах мы обеспечиваем военнослужащих обмундированием, имуществом и всем вооружением. Рекомендую взять с собой средства гигиены, туалетную бумагу, полотенца, тёплые вещи, нательное бельё, чтобы на первоначальном этапе не столкнуться с трудностями. Остальное всё обеспечится, будем всё выдавать», — пояснил Александр Авдонин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный комиссар Якутии обратился к тем, кто получил повестки, с просьбой приготовить и проверить документы, в том числе дающие основание для отсрочки. Он также попросил мобилизованных брать с собой кнопочные телефоны.