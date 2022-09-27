Магадан, 27 сентября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе прямого эфира 27 сентября уделил значительное внимание частичной мобилизации.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

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Носов признал ошибки при мобилизации и сказал, что военного комиссара области Сергея Барановского отправили в отставку именно из-за нарушений. Губернатор обещал разобраться с каждым случаем неправомерной мобилизации. Эти вопросы он обсудил уже с новым и. о. военкома.

Ошибочно мобилизованные 18 человек уже возвращаются домой.

Сергей Носов заверил, что Колыма возьмёт шефство над подразделением, где будет больше бойцов из региона, и будет всесторонне помогать.

Как сообщало ИА REGNUM, из Магадана 24 сентября отправили два автобуса с мобилизованными для участия в СВО после военных сборов.