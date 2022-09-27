Москва, 27 сентября 2022, 11:28 — REGNUM Причина падения давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», несомненно, в нарушении герметичности труб или компрессорной станции. Вероятнее станции, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, целенаправленная диверсия могла привести к падению давления на обеих нитках газопровода «Северный поток», написала немецкая газета Tagesspiegel.
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