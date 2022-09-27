Москва, 27 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Причина падения давления в газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», несомненно, в нарушении герметичности труб или компрессорной станции. Вероятнее станции, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«Сама труба это 60-100 мм утяжеленного бетонного покрытия, антикоррозионного покрытия в 4,2 мм и собственно самой внутренней трубы 27-41 мм.

Такую трубу сложно разрушить небольшим взрывом, а если бы был сильный взрыв, то давление бы падало молниеносно.

А при повреждении компрессорной станции можно как раз получить тот результат, который мы видим», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, целенаправленная диверсия могла привести к падению давления на обеих нитках газопровода «Северный поток», написала немецкая газета Tagesspiegel.

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