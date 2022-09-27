Уфа, 27 сентября, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Глава БашкирииРадий Хабиров поздравил работников дошкольного образования региона с профессиональным праздником. Об этом он сообщил 27 сентября в своем телеграм-канале.

ИА REGNUM Детский сад

«Спасибо вам за внимание, чёткость, терпение! Счастья, здоровья, успехов во всех начинаниях», — сообщил он.

Напомним, 27 сентября в России отмечают День работников дошкольного образования.

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